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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .018 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur utile de 135 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 24 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,46 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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L’échographie intravasculaire contribue à l’évaluation pathologique
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Évaluation de la pose d’un stent ChromaFlo
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En tant que complément d’interventions d’angiographie conventionnelles, le cathéter d’échographie intravasculaire numérique Visions PV .035 évalue la morphologie vasculaire dans les vaisseaux sanguins et fournit une imagerie transversale de ces vaisseaux. Avec une longueur de 90 cm et un diamètre d’imagerie maximum de 60 mm pour des procédures interventionnelles avec fil-guide de 0,89 mm, le dispositif facilite le diagnostic des vasculopathies périphériques et des pathologies veineuses et guide les cliniciens vers le traitement correct en fonction des besoins uniques du patient.
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Core Mobile est conçu dans l’optique de dynamiser l’avenir du traitement à guidage de précision et propose à la fois de l’imagerie échographique et de la physiologie sur une plate-forme mobile unique¹. Core Mobile permet aussi d’éclaircir votre approche et de renforcer votre confiance en les résultats grâce à des informations supplémentaires fournies pendant le diagnostic, favorisant une prise de décision avisée lors des interventions.
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