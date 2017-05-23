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Als Ergänzung zu konventionellen angiographischen Interventionen bewertet der digitale Visions PV .018 IVUS-Katheter die vaskuläre Morphologie in den Blutgefäßen und bietet eine Schnittbilddarstellung dieser Gefäße. Mit einer Arbeitslänge von 135 cm und einem maximalen Bildgebungsdurchmesser von 24 mm für interventionelle Verfahren mit dem 0,018-Zoll-Führungsdraht (0,046 cm) hilft der Katheter bei der Diagnose peripherer arterieller Erkrankungen und führt das Klinikteam zur richtigen Therapie entsprechend den spezifischen Anforderungen des Patienten.
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Unterstützung bei Entscheidungen während der Intervention
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Unterstützung bei Entscheidungen während der Intervention
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Hilft bei der Verifizierung der Behandlungsergebnisse
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Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
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IVUS hilft bei der Beurteilung von Erkrankungen
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Unterstützung bei Entscheidungen während der Intervention
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Hilft bei der Verifizierung der Behandlungsergebnisse
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Beurteilung der ChromaFlo Stent-Apposition
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|Minimaler Führungskatheter
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Als Ergänzung zu konventionellen angiographischen Interventionen bewertet der digitale Visions PV .035 IVUS-Katheter die vaskuläre Morphologie in den Blutgefäßen und bietet eine Schnittbilddarstellung dieser Gefäße. Mit einer Länge von 90 cm und einem maximalen Bildgebungsdurchmesser von 60 mm für interventionelle Verfahren mit dem 0,035-Zoll-Führungsdraht (0,089 cm) hilft der IVUS-Katheter bei der Diagnose peripherer arterieller Erkrankungen sowie venöser Erkrankungen und führt das Klinikteam zur richtigen Therapie entsprechend den spezifischen Anforderungen des Patienten.
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Core Mobile wurde für die Zukunft der präzisionsgeführten Therapie entwickelt und ermöglicht die Wahl zwischen Bildgebung und Physiologie auf einer einzigen mobilen Plattform.¹ Die zusätzlichen Informationen helfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen und zu begründen und die Therapieergebnisse zu verifizieren.
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