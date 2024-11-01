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ECG Trunk Cable, 3-lead 989803145071 (M1669A)

Câble patient

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Fiche technique

Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,200 kg
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Jeux de 3 fils d’électrodes – (AAMI) : 989803145091 (M1671A), 989803145111 (M1673A), 989803173121, 989803145131 (M1675A) et (CEI) : 989803145101 (M1672A), 989803145121 (M1674A), 989803145141 (1678A), 989803174201
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Voir toutes les caractéristiques
Câble patient ECG
Câble patient ECG
Longueur du câble
  • 2,7 m
Nombre de fils
  • 3
Blindé
  • Oui
Nombre de broches
  • 12 broches
Codage couleur
  • AAMI/CEI
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, M4735A
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Catégorie de produit
  • ECG
Type de produit
  • Câble patient
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,200 kg
Conditionnement
  • 1 câble par paquet
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Jeux de 3 fils d’électrodes – (AAMI) : 989803145091 (M1671A), 989803145111 (M1673A), 989803173121, 989803145131 (M1675A) et (CEI) : 989803145101 (M1672A), 989803145121 (M1674A), 989803145141 (1678A), 989803174201
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