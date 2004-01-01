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Le câble d’extension Philips M1941A comprend un connecteur d’entrée ainsi qu’un connecteur de sortie à 8 broches. Il mesure 2,0 m de long, est compatible avec un large éventail de produits Philips et il est fabriqué sans latex de caoutchouc naturel.

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Caractéristiques
Conçus pour durer

Durable et testé

Un câble défectueux peut affecter la précision des mesures. Avant sa commercialisation, le câble adaptateur Philips M1941A a été testé afin de vérifier sa résistance aux tensions et aux torsions associées à une utilisation intensive.

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Fiche technique

Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,236 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1191B, M1192A, M1193A, M1194A, M1195A, M1196A, M1196S
Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
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Câble adaptateur de SpO2
Câble adaptateur de SpO2
Longueur du câble
  • 2,0 m
Nombre de broches
  • 8 broches
Compatibilité du capteur
  • Philips
Informations sur le produit
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Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863071, 863072, 863073, 863074, 863077, 863080, 863081, 863082, 863085, 863086, 863087, 863088, 863264, 863265, 863266, 863276, 863278, M1020B, M2703A, M2705A, M3000A, M3001A, M3002A, M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M8102A, M8105A, M8105AT, M8105AS
Catégorie de produit
  • SpO2
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
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  • Câble adaptateur
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,236 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 câble
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • M1191B, M1192A, M1193A, M1194A, M1195A, M1196A, M1196S
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

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