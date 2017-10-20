Améliorez vos capacités en matière d’imagerie vasculaire avec l’Azurion 3 et son capteur plat 15”. Vos équipes d’intervention profitent d’une cohérence et d’une efficacité exceptionnelles lors des diverses procédures neurologiques, endovasculaires, oncologiques et cardiaques. Passez à l’étape suivante en améliorant la prise en charge et en maîtrisant vos coûts. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Contrôle complet depuis la table
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Facilité d’utilisation
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Évoluer selon les besoins
Évoluer selon les besoins
Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
Évoluer selon les besoins
Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
Évoluer selon les besoins
Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
Potentiel pleinement exploité
Potentiel pleinement exploité
Les programmes de formation Philips Healthcare permettent de libérer le plein potentiel de votre personnel, de votre technologie et de votre établissement afin de relever de nouveaux défis grâce à des formations médicales innovantes, pertinentes et éprouvées. Nos modules cliniques, techniques et commerciaux complets sont conçus pour vous aider à satisfaire vos besoins – contrôler les coûts, rationaliser les processus de travail et améliorer la prise en charge des patients.
Potentiel pleinement exploité
Les programmes de formation Philips Healthcare permettent de libérer le plein potentiel de votre personnel, de votre technologie et de votre établissement afin de relever de nouveaux défis grâce à des formations médicales innovantes, pertinentes et éprouvées. Nos modules cliniques, techniques et commerciaux complets sont conçus pour vous aider à satisfaire vos besoins – contrôler les coûts, rationaliser les processus de travail et améliorer la prise en charge des patients.
Potentiel pleinement exploité
Les programmes de formation Philips Healthcare permettent de libérer le plein potentiel de votre personnel, de votre technologie et de votre établissement afin de relever de nouveaux défis grâce à des formations médicales innovantes, pertinentes et éprouvées. Nos modules cliniques, techniques et commerciaux complets sont conçus pour vous aider à satisfaire vos besoins – contrôler les coûts, rationaliser les processus de travail et améliorer la prise en charge des patients.
Les programmes de formation Philips Healthcare permettent de libérer le plein potentiel de votre personnel, de votre technologie et de votre établissement afin de relever de nouveaux défis grâce à des formations médicales innovantes, pertinentes et éprouvées. Nos modules cliniques, techniques et commerciaux complets sont conçus pour vous aider à satisfaire vos besoins – contrôler les coûts, rationaliser les processus de travail et améliorer la prise en charge des patients.
Contrôle complet depuis la table
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Contrôle complet depuis la table
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Vous pouvez contrôler toutes les applications pertinentes, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile depuis la table. Cela facilite la prise de décision clinique dans la salle d’examen et contribue à réduire le nombre de déplacements en dehors de l’environnement stérile. Cela permet de gagner du temps et d’éviter les retards.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous offrent la flexibilité d’y répondre de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge tous les types d’interventions.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Meilleure visibilité des vaisseaux
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Les détails de malformations complexes, de tumeurs et d’occlusions, ainsi que les dispositifs moins radio-opaques, sont entièrement visibles grâce à notre technologie 16 bits dédiée intégrée au capteur plat 15” Philips. La qualité d’image est accrue grâce à une efficacité plus élevée de la conversion des rayons X en images, des images plus homogènes et de meilleurs niveaux de gris.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Gestion efficace de la dose
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Gestion efficace de la dose
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Maîtrisez la prise en charge des patients, la sécurité du personnel et la conformité aux normes à l’aide de nos solutions DoseWise, une gamme complète d’outils de gestion de la dose de rayonnement, de formations et de technologies de produits intégrées. Outre ce système, le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le Zero Dose Positioning [1] et Philips DoseAware [1] visent également à gérer efficacement la dose.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Simplification de la configuration et de l’utilisation
Les ProcedureCards (cartes de procédures) vous permettent de simplifier et de standardiser la configuration des systèmes pour les procédures de routine, difficiles ou mixtes. Par exemple, le système sélectionne automatiquement la ou les ProcedureCards pertinentes en fonction du code SIR/SIH/SIC de la procédure planifiée. Le préréglage des réglages les plus fréquemment utilisés, des protocoles par défaut et des paramètres définis par l’utilisateur vous permettent d’améliorer la cohérence de vos examens.
Facilité d’utilisation
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Facilité d’utilisation
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Les systèmes Azurion sont conçus pour rendre vos procédures fluides. Ils disposent tous de la même interface utilisateur standardisée afin de former et faciliter la rotation du personnel médical entre les laboratoires. Le fond noir de l’écran facilite la lecture des informations et l’identification des applications ouvertes en les mettant en évidence. Les utilisateurs peuvent déplacer le système de manière intuitive grâce à ses boutons à formes distinctes.
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
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La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
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Commande de visualisation flexible dans la salle d’examen
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La console FlexVision [1] est un écran couleur LCD réglable. Consultez des images provenant de 8 sources vidéo (Philips et autres systèmes tiers compatibles) simultanément – au format souhaité. Chaque image est affichée à l’écran selon vos préférences personnelles et vos procédures. Elle peut prendre en charge jusqu’à 20 sources vidéo.
Performances cliniques assurées au fil du temps
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
La plate-forme Windows 10 standard peut contribuer à assurer la conformité aux standards en sécurité les plus récents relatifs à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
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De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement de vos systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par ce que l’IMV ServiceTrak estime être les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
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Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Des vérifications d’assurance qualité standardisées en seulement cinq minutes
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Seul Philips propose l’option outil UQCM (User Quality Control mode, Mode de contrôle de qualité pour utilisateur en français) sur son système Azurion. Elle vous permet d’effectuer un audit et de vérifier de façon indépendante les facteurs liés aux rayons et à la qualité d’image de votre système Azurion de manière standardisée et en seulement cinq minutes [4]. Elle peut vous aider à identifier des tendances et des écarts potentiels par rapport à la norme, et ainsi conserver des performances de haute qualité.
Évoluer selon les besoins
Évoluer selon les besoins
Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
Évoluer selon les besoins
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Vos besoins évoluant, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs compatibles grâce au concept de mise à niveau et de développement intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées qui évoluent avec vous.
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Potentiel pleinement exploité
Potentiel pleinement exploité
Les programmes de formation Philips Healthcare permettent de libérer le plein potentiel de votre personnel, de votre technologie et de votre établissement afin de relever de nouveaux défis grâce à des formations médicales innovantes, pertinentes et éprouvées. Nos modules cliniques, techniques et commerciaux complets sont conçus pour vous aider à satisfaire vos besoins – contrôler les coûts, rationaliser les processus de travail et améliorer la prise en charge des patients.
Potentiel pleinement exploité
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Potentiel pleinement exploité
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1. Certaines fonctionnalités sont en option et ne sont pas disponibles sur tous les systèmes. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître leur disponibilité.
2. Systèmes de radiographie cardiovasculaire, IMV ServiceTrak 2018.
3. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
4. Les tests connexes ont été effectués par trois utilisateurs ayant des parcours et un niveau d’expérience différents. Les durées du test ont été évaluées à l’aide d’un plan frontal d’un système biplan Azurion R2.1 (FD20/15N, STM-1713 (Dick Bruna), emplacement QL-1).
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
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