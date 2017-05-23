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QLAB General Imaging Analysis

General imaging (GI) quantification software

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Caractéristiques
Elastography Quantification (EQ) || Diagnostic confidence

Elastography Analysis (EA)

This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

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General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB GI 3DQ allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform measurements on 3D ultrasound data sets.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB GI 3DQ allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform measurements on 3D ultrasound data sets.

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Intima Media Thickness (IMT) || Diagnostic confidence

Intima Media Thickness (IMT)

This plugin provides easy and consistent measurement of intimamedia thickness in carotids and other superficial vessels.

Intima Media Thickness (IMT)

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Intima Media Thickness (IMT)

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MicroVascular Imaging (MVI) || Advanced image visualization

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity and maps contrast agent progression.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity and maps contrast agent progression.

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity and maps contrast agent progression.
Vascular Plaque Quantification || Diagnostic confidence

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Diagnostic confidence

Fetal Heart Navigator (FHN)

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

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Region of Interest (ROI) || Diagnostic confidence

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.
  • Elastography Quantification (EQ) || Diagnostic confidence
  • General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization
  • Intima Media Thickness (IMT) || Diagnostic confidence
  • MicroVascular Imaging (MVI) || Advanced image visualization
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Elastography Quantification (EQ) || Diagnostic confidence

Elastography Analysis (EA)

This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

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This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.

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This Q-app provides strain elastography analysis of tissue deformation based on an elastogram and provides decision support for tissue stiffness.
General Imaging 3DQ (GI 3DQ) || Advanced image visualization

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB GI 3DQ allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform measurements on 3D ultrasound data sets.

General Imaging 3DQ (GI 3DQ)

3D tools that support the viewing and quantification of 3D data sets. QLAB GI 3DQ allows you to view, crop, rotate, access, and use all vision controls, and perform measurements on 3D ultrasound data sets.

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Intima Media Thickness (IMT) || Diagnostic confidence

Intima Media Thickness (IMT)

This plugin provides easy and consistent measurement of intimamedia thickness in carotids and other superficial vessels.

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MicroVascular Imaging (MVI) || Advanced image visualization

MicroVascular Imaging (MVI)

MicroVascular Imaging (MVI) enhances vessel conspicuity and maps contrast agent progression.

MicroVascular Imaging (MVI)

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Vascular Plaque Quantification to quantify atherosclerosis

Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

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Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.

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Use 3D technology to visualize and quantify the overall volume of atherosclerotic plaque in the carotid artery. This Q-app automatically measures plaque burden or how much plaque is present throughout the captured volume. Measures the percent area of vessel reduction and other characteristics of plaque composition.
Fetal Heart Navigator (FHN) || Diagnostic confidence

Fetal Heart Navigator (FHN)

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

Fetal Heart Navigator (FHN)

Provides a semi-automated protocol using 3D datasets to evaluate the fetal heart. Automates the initial ductal arch view and guides the novice user in obtaining views recommended in the ISUOG Fetal Cardiac Screening Guidelines.

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Region of Interest (ROI) || Diagnostic confidence

Region of Interest (ROI)

Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

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Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

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Designed for both contrast and 2D imaging to increase the consistency and reliability of acoustic measurements.

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