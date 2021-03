Aujourd’hui, la vitesse de calcul de la dose joue un rôle plus important que jamais dans le processus de planification de traitement. En effet, les techniques perfectionnées, telles que la thérapie VMAT, devenant de plus en plus populaires, il est essentiel de disposer d’une puissance de calcul considérable. Le logiciel Pinnacle³ 9.8 comprend de nouvelles améliorations en termes de vitesse, des fonctionnalités innovantes ainsi qu’une meilleure stabilité afin d’améliorer vos processus de travail et optimiser le potentiel de vos mises à niveau les plus récentes.