Le logiciel Pinnacle³ Proton Planning est conçu pour intégrer entièrement la planification de traitement par protonthérapie, pour les techniques de double diffusion et de balayage uniforme, au sein du processus de planification de traitement classique par faisceau externe. En intégrant de façon fluide des outils dédiés dans Pinnacle³, ce logiciel met à disposition des cliniciens une large gamme de fonctionnalités leur permettant de sélectionner les options de traitement adaptées à leur patient et de travailler plus efficacement en bénéficiant de meilleurs processus de travail.