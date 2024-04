Transmission des alarmes et des informations avec la solution de notification d’événements

Le serveur de notification des événements du PIC iX prend en charge la transmission des alarmes générées par les appareils Philips et d’autres fabricants vers l’application Philips Care Assist ou des systèmes tiers. Lors de la transmission d’alarmes et d’alertes vers des systèmes tiers, le serveur de notification des événements peut envoyer les informations d’alarmes sous forme de protocoles conformes aux normes en vigueur et aux préférences des systèmes destinataires. Si vous le souhaitez, le serveur de notification des événements peut jouer un rôle plus actif dans la transmission des alarmes en les filtrant ou en les escaladant.