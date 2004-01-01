Lorsque des procédures peu invasives plus complexes sont réalisées par des chirurgiens, une salle hybride devient indispensable. Elle vous donne la flexibilité nécessaire pour réaliser des procédures ouvertes et peu invasives dans une seule salle. Les salles hybrides Philips associent des solutions d’imagerie interventionnelle avancées aux solutions de salle d’opération Getinge, notamment la table d’opération, l’équipement au plafond, le flux d’air laminaire, l’anesthésie, etc. Bénéficiez d’une excellente imagerie et de la flexibilité de notre système d’imagerie Azurion intégré à la table Maquet Magnus.
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Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Un processus de travail chirurgical optimisé
Un processus de travail chirurgical optimisé
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un processus de travail chirurgical optimisé
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un processus de travail chirurgical optimisé
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un environnement polyvalent
Un environnement polyvalent
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
Un environnement polyvalent
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
Un environnement polyvalent
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
L’intégration au plus haut point
L’intégration au plus haut point
Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
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Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
Une collaboration judicieuse
Une collaboration judicieuse
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
Une collaboration judicieuse
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
Une collaboration judicieuse
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
En avance sur le futur
En avance sur le futur
Prenez une longueur d’avance grâce à l’alliance entre Philips et Getinge. Le personnel appréciera la facilité d’utilisation et les possibilités infinies de ces systèmes haut de gamme. Les patients pourront bénéficier d’interventions mini-invasives qui réduiront la durée des interventions et de l’hospitalisation ainsi que les complications. Une salle d’opération hybride vous permettra d’accéder aux technologies du futur.
En avance sur le futur
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En avance sur le futur
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Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un processus de travail chirurgical optimisé
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un processus de travail chirurgical optimisé
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Grâce à l’intégration entre le système d’imagerie interventionnelle Philips Azurion et la table d’opération Maquet Magnus de Getinge, vous créez un environnement chirurgical économique et avancé qui prend en charge votre processus de travail. Les patients peuvent être positionnés directement sur le plan d’examen dès leur arrivée dans la zone de transfert et y rester jusqu’à ce qu’ils quittent la salle de réveil. Les transferts répétés de patients sont ainsi éliminés.
Un environnement polyvalent
Un environnement polyvalent
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
Un environnement polyvalent
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Un environnement polyvalent
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
Nos systèmes d’imagerie par rayons X avancés Azurion et la table d’opération hautement flexible Maquet Magnus de Getinge s’associent pour offrir une polyvalence élevée à toutes les équipes de soins. Avec les options de statif FlexArm ou FlexMove, vos équipes médicales bénéficient d’une flexibilité d’imagerie illimitée et d’une grande liberté de positionnement. Maximisez votre utilisation de la salle grâce à un nettoyage facile et des ProcedureCards (cartes de procédures) qui offrent des préréglages pour standardiser la configuration des procédures.
L’intégration au plus haut point
L’intégration au plus haut point
Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
L’intégration au plus haut point
Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
L’intégration au plus haut point
Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
Notre alliance avec Getinge renforce la fonctionnalité hybride. Les chirurgiens disposent d’une salle conçue pour prendre en charge les procédures complexes et s’adapter facilement à un large éventail de procédures. L’intégration offre une fonctionnalité avancée grâce à des mouvements étroitement synchronisés. La commande de positionnement automatique, les procédures BolusChase efficaces et les outils logiciels avancés 3D en sont les points forts. La table d’opération Maquet Magnus peut être équipée d’un plan d’examen radiotransparent pour les interventions mini-invasives ou d’un plan d’examen modulaire pour les interventions chirurgicales ouvertes, rachidiennes et neurologiques tout en bénéficiant de la contribution de l’imagerie.
Une collaboration judicieuse
Une collaboration judicieuse
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
Une collaboration judicieuse
En tant que leader mondial dans le domaine de la santé et de l’imagerie interventionnelle, nous avons cherché à collaborer avec un partenaire de très haut niveau pour développer ensemble une solution intégrée offrant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins d’une salle d’opération véritablement multifonctionnelle. Les normes élevées et les solutions innovantes de Getinge dans le secteur des tables d’opération et des systèmes médicaux en ont fait le choix idéal. Le résultat de cette collaboration parle de lui-même. L’imagerie haute résolution par rayons X fixes qu’offrent nos systèmes Azurion associée à la table d’opération ergonomique Maquet Magnus de Getinge définissent ensemble de nouvelles normes en matière de mobilité et de positionnement lors des interventions, pour un confort assuré des chirurgiens et des patients.
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En avance sur le futur
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En avance sur le futur
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