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CT Dental Planning

Planification d’interventions de chirurgie buccale

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Conçu pour faciliter la planification des procédures orales et la collaboration entre les radiologues et les chirurgiens. Les images panoramiques, transversales et volumétriques fournissent des informations qualitatives et quantitatives sur la position des dents et des racines, les implants existants, le canal mandibulaire et la densité osseuse. L’épaisseur osseuse, la profondeur des mâchoires et diverses pathologies peuvent également être évaluées et mesurées.

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