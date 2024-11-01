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CT Bone Mineral Analysis

Suivi des ostéopathies métaboliques et dégénératives

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CT Bone Mineral Analysis (BMA) est conçu pour mesurer la densité osseuse à un ou plusieurs points temporels. À l’aide d’une méthode de référence interne(1), l’application réduit les erreurs de reproductibilité dans les mesures à points temporels multiples et fournit des scores T et Z qui aident les médecins à évaluer le risque d’ostéoporose.

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  • (1) Muller DK, et al., Phantom-less QCT BMD system as screening tool for osteoporosis without additional radiation. Eur J Radiol. 2011 ; 79(3):375–81.

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