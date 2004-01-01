Précision et efficacité dans toutes les positions et pour tous les domaines

Le système de table chirurgicale Baxter Medical possède une colonne fixe ancrée dans le sol et peut être équipé de l’un des plateaux de table suivants. Le plateau de table d’imagerie SQ14Xtra prend en charge les procédures neurochirurgicales et crâniennes. Des segments en carbone sont fixés de manière permanente à la tête et au pied du plateau de table, permettant ainsi l’imagerie par rayons X. Carbon FloatLine est un plateau flottant offrant une zone radiotransparente allant jusqu’à 2 100 mm. Le plateau entièrement en carbone permet une large gamme d’interventions en chirurgie endovasculaire et cardiovasculaire, ainsi qu’en cardiologie interventionnelle, radiologie, orthopédie et traumatologie. Le plateau de table universel est adapté aux interventions chirurgicales ouvertes (conventionnelles) permettant divers positionnements du patient selon les exigences spécifiques de l’intervention. Lors de l’utilisation de ce plateau de table, le système d’imagerie (arceau) doit être stationné à l’écart.