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CT Calcium Scoring​

Segmentation tridimensionnelle du calcium en un clic

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  • MESA = Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (étude multi-éthnique de la cardiopathie artérioscléreuse). (1) La solution est intégrable par le biais des services IBE ou de solutions développées en interne par le client. Veuillez contacter un ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.

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