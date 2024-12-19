Segmentation et quantification 3D en un clic pour les calcifications des artères coronaires, y compris les scores de masse, d’Agatston et de volume. Les fonctionnalités de partage des résultats séparés(1) permettent de transférer automatiquement les résultats structurels entre le Workspace et les solutions de création de rapports pour accélérer et optimiser le processus de création de rapports AV afin d’améliorer les résultats.
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