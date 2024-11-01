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Visualisation et quantification TEP/TDM et MN

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Mirada Diagnostic Imaging Software présente une solution pour TEP/TDM, TEP/IRM, médecine nucléaire et fusion d’images. Grâce à un ensemble complet de processus de travail alimentés par des outils éprouvés de recalage déformables et de quantification précise, Mirada Medical vous accompagne dans la lecture et l’interprétation des données

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  • Mirada est une marque déposée de Mirada Inc. Pour plus d’informations sur la disponibilité de la dernière version de Mirada, veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips. Produit commercialisé uniquement dans certains pays. Veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays. Mirada XD4.2 est en attente d’autorisation MDR et sera disponible sur la version AVW15. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour plus de détails sur la couverture multiconstructeur.

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