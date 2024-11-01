Permet l’analyse des données pour optimiser le moment de l’injection comme test avant l’acquisition clinique. Conçu pour la visualisation, l’évaluation et la quantification du débit sanguin, du volume sanguin, du temps au pic du bolus et de l’optimisation du pic à l’aide de données TDM dynamiques. L’application permet de calculer la perfusion hépatique, pulmonaire et rénale à un seul endroit ou au niveau de l’organe complet.
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