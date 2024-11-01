Fournit des outils dédiés de détection, de visualisation et d’évaluation des vaisseaux, des os et des anatomies rachidiennes dans les images TDM 2D et 3D. Chemin de navigation automatique pour le calcul de la moelle épinière avec détection et marquage automatiques des vertèbres et des disques vertébraux. Segmentation des os à l’aide d’un outil de segmentation interactif permettant de créer un espace de travail pour le repositionnement virtuel de segments osseux individuels.
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