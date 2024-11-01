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CT Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Quantifier la pneumopathie diffuse

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Aide à visualiser et à quantifier le processus destructif de la pneumopathie diffuse (p. ex. emphysème). L’application fournit un processus de travail guidé avec segmentation automatique des poumons, des lobes et des voies aériennes, localisation et quantification des zones de faible atténuation, ainsi que des outils dédiés pour l’évaluation du trappage. Propose une vue endoluminale ainsi que des outils de comparaison temporelle qualitative et quantitative sur un maximum de quatre études de suivi, afin de déterminer la progression de la maladie.

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