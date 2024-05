Convivialité et fonctionnement

La grande profondeur de l’arceau (73 cm) et le mouvement d’inclinaison de 150 degrés améliorent l’accessibilité à l’anatomie et permettent un positionnement rapide et aisé pour tous les utilisateurs. La conception compacte de la cuve permet de dégager plus d’espace pour manœuvrer facilement l’arceau entre la cuve et le sol/la base de la table. Le capteur plan compact de 20 x 20 cm est également facile à positionner autour des patients. L’utilisateur peut facilement utiliser le système grâce aux mouvements souples de l’arceau à contrepoids et de la station de visualisation mobile légère.