Puissance et endurance pour les procédures complexes

Le Zenition 90 est conçu pour des applications d’imagerie exigeantes. Son générateur de 15 kW offre la puissance et l’endurance requises pour effectuer facilement une grande variété de procédures, même avec des angles prononcés et sur des anatomies denses. La circulation active d’huile et l’optimisation de la gestion de la chaleur augmentent encore plus les performances du système, ce qui permet une fluoroscopie plus longue et des durées de procédure prolongées.