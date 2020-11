Ihr Philips Luftbefeuchter verfügt über eine Warnmeldung, die angibt, wann ein Filter ausgetauscht werden muss. Sie sollten die Filter in Ihrem Luftbefeuchter ersetzen, sobald Sie die Warnmeldung sehen. In der Regel sollten Sie den Filter alle drei Monate austauschen. Wenn der Filter weiterhin in gutem Zustand ist, können Sie ihn länger verwenden, aber wir empfehlen dringend, ihn mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HU4811/60, HU4803/01.