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FY1114/10
Atme den Unterschied
Effiziente NanoProtect-Luftreinigung
0,02 µm* Partikelfiltration
Einfache Installation
Nehmen Sie einfach den Filter aus der Verpackung, ersetzen Sie den gebrauchten Filter im Gerät, und halten Sie die RESET-Taste auf der Benutzeroberfläche gedrückt.
Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft lässt Sie umgehend wissen, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu ersetzen. Wenn der Filter oder das Befeuchtungselement nicht umgehend ausgetauscht werden, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden, da der Filter oder das Befeuchtungselement nicht mehr wirken. So können Sie sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.
Der Nano Protect-Filter entfernt effizient Schadstoffpartikel mit einer Größe von bis zu 0,02 µm*, einschließlich feinen Staub, Pollen, Staubmilben, Bakterien und einige Viren. Oberfläche entspricht 1,17 m2 für hohe Filterkapazität. Reduktion von Allergenen und Schutz vor Allergiesymptomen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.3
von 5
4
Bewertungen
WEGRA
03/01/2021
Deutschland
Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften
Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1 verfasst
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Maruzka
07/03/2018
Sverige
Den är perfekt för vår lägenhet
I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.
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Diese Bewertung wurde für FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1 verfasst
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Ger.
09/04/2020
Nederland
De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10
De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.
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Diese Bewertung wurde für NanoProtect serie 1-filter FY1114/10 verfasst
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Getestet durch IUTA. Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen, Hepatitisviren sowie der SARS-Coronavirus eine Größe von über 20 Nanometern (0,02 µm).