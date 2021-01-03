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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
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NanoProtect Filter Serie 1

FY1114/10

4.3

| (4) Bewertungen

Atme den Unterschied

Effiziente NanoProtect-Luftreinigung

Alle Vorteile anzeigen

Atme den Unterschied

  • 0,02 µm* Partikelfiltration

  • Einfache Installation

Filter lässt sich leicht einsetzen

Nehmen Sie einfach den Filter aus der Verpackung, ersetzen Sie den gebrauchten Filter im Gerät, und halten Sie die RESET-Taste auf der Benutzeroberfläche gedrückt.

Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft

Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft lässt Sie umgehend wissen, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu ersetzen. Wenn der Filter oder das Befeuchtungselement nicht umgehend ausgetauscht werden, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden, da der Filter oder das Befeuchtungselement nicht mehr wirken. So können Sie sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.

Entfernen Sie effizient Schadstoffe mit dem Nano Protect-Filter

Entfernen Sie effizient Schadstoffe mit dem Nano Protect-Filter

Der Nano Protect-Filter entfernt effizient Schadstoffpartikel mit einer Größe von bis zu 0,02 µm*, einschließlich feinen Staub, Pollen, Staubmilben, Bakterien und einige Viren. Oberfläche entspricht 1,17 m2 für hohe Filterkapazität. Reduktion von Allergenen und Schutz vor Allergiesymptomen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

4

Bewertungen

2
1

03/01/2021

Deutschland

Deutschland

Partikelfilter mit sehr guten Eigenschaften

Leichter Austausch, super Filtererfolge. Habe über Jahre 2 Geräte in Betrieb

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FY1114/10 NanoProtect Filter Series 1 verfasst

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07/03/2018

Sverige

Sverige

Den är perfekt för vår lägenhet

I vår lägenhet hade vi bara 25 % luftfuktighet alltså mycket torrt. Vi fick mycket besvär med torra ögon. Vi har nu en luftfuktighet på 55-60 % och besvären i ögonen är nu borta. Vi är mycket nöjda med hur den fungerar.

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Diese Bewertung wurde für FY1114/10 NanoProtect-filter Series 1 verfasst

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09/04/2020

Nederland

Nederland

De luchtbevochtiger/ filter HU5930/10

De luchtbevochtiger HU5930/10 is een uitstekend produkt, doet wat hij moet doen en dat fluisterstil. We hebben hen nu al meer dan 4 jaar en werkt nog uitstekend, echt een fijn product.

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Diese Bewertung wurde für NanoProtect serie 1-filter FY1114/10 verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet durch IUTA. Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen, Hepatitisviren sowie der SARS-Coronavirus eine Größe von über 20 Nanometern (0,02 µm).