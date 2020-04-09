ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick
  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

NanoCloud Befeuchtungselement

FY5156/10

2.5

| (2) Bewertungen

Atme den Unterschied

Hervorragende NanoCloud Luftbefeuchtung

Alle Vorteile anzeigen

Atme den Unterschied

  • NanoCloud Technologie

  • Einfache Reinigung

Einfache Reinigung des NanoCloud Befeuchtungselements

Das intelligente Design ermöglicht eine einfache Reinigung und Wartung des Befeuchtungselements. Nimm das Befeuchtungselement einfach zusammen mit dem Drehrad von der Halterung für das Drehrad, und spüle das Befeuchtungselement unter fließendem Wasser ab.

Alarmfunktion bei erforderlichem Austausch des Befeuchtungselements zur Erhaltung gesunder Luft

Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft lässt dich umgehend wissen, wann es an der Zeit ist, das Befeuchtungselement zu ersetzen. Wenn das Befeuchtungselement nicht umgehend ausgetauscht wird, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden. Das rotierende Befeuchtungselement ist nie ins Wasser eingesetzt. Es dreht sich nicht mehr, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist oder die voreingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht wurde, während der Lüfter weiterhin im Luftreinigungsmodus läuft und das Befeuchtungselement trocknet. So kannst du sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.

Kein weißer Staub, keine nassen Stellen

Der unsichtbare Sprühnebel von Philips NanoCloud verursacht keinen weißen Staub und keine nassen Stellen in deinem Zuhause.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.5

von 5

2

Bewertungen

5
3
2

09/04/2020

Nederland

Nederland

Werken uitstekend

Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst

10/06/2023

Nederland

Nederland

Geen onderdelen

Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen

Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst

Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Getestet mit Staphylococcus albus und MS2-Viren, bezieht sich auf antibakterielle Eigenschaften geprüft nach GB 21551.3 mit Staphylococcus albus (ursprüngliche Konzentration: 1*105 KBE/m³)