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FY5156/10
Atme den Unterschied
Hervorragende NanoCloud Luftbefeuchtung
NanoCloud Technologie
Einfache Reinigung
Das intelligente Design ermöglicht eine einfache Reinigung und Wartung des Befeuchtungselements. Nimm das Befeuchtungselement einfach zusammen mit dem Drehrad von der Halterung für das Drehrad, und spüle das Befeuchtungselement unter fließendem Wasser ab.
Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft lässt dich umgehend wissen, wann es an der Zeit ist, das Befeuchtungselement zu ersetzen. Wenn das Befeuchtungselement nicht umgehend ausgetauscht wird, funktioniert das Gerät nicht mehr, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden. Das rotierende Befeuchtungselement ist nie ins Wasser eingesetzt. Es dreht sich nicht mehr, wenn kein Wasser mehr vorhanden ist oder die voreingestellte Luftfeuchtigkeit erreicht wurde, während der Lüfter weiterhin im Luftreinigungsmodus läuft und das Befeuchtungselement trocknet. So kannst du sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.
Der unsichtbare Sprühnebel von Philips NanoCloud verursacht keinen weißen Staub und keine nassen Stellen in deinem Zuhause.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.5
von 5
2
Bewertungen
Ger.
09/04/2020
Nederland
Werken uitstekend
Ik kan dit product zeker aanbevelen, ze doen precies wat ze moeten doen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst
Gebruikert
10/06/2023
Nederland
Geen onderdelen
Prima apparaat, veel steun bij CIOD en Astma, maar filters (beide) zijn niet meer te krijgen
Diese Bewertung wurde für FY5156/10 Filter voor luchtbevochtiger met NanoCloud-technologie verfasst
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Getestet mit Staphylococcus albus und MS2-Viren, bezieht sich auf antibakterielle Eigenschaften geprüft nach GB 21551.3 mit Staphylococcus albus (ursprüngliche Konzentration: 1*105 KBE/m³)