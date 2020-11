Schlaftherapie

Obstruktive Schlafapnoe ist eine Erkrankung, bei der eine Person nachts wiederholt aufhört zu atmen. Die Atmung stoppt, da die oberen Atemwege kollabieren und so verhindert wird, dass Luft in die Lunge gelangt. Der Schlaf wird unterbrochen, was u.a. zu übermässiger Schläfrigkeit oder Tagesmüdigkeit führt.