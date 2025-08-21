Webcam, die ebenso engagiert arbeitet wie Sie



Die 5-Megapixel-Webcam mit automatischer Bildausrichtung sorgt dafür, dass Sie stets scharf und mittig im Bild bleiben – unabhängig davon, wie Sie sich bewegen. Sie ist die ideale Lösung für hybride Kreative, die Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten miteinander verbinden möchten.