QD OLED Care

Verhindert das Einbrennen von Logos, insbesondere in Situationen, in denen Logos über einen längeren Zeitraum in einer festen Position bleiben.
Erkennt gleichzeitig mehrere Logos.
Stufe 2: 20 % Helligkeitsreduktion Dies gewährleistet minimale Auswirkungen auf das gesamte Seherlebnis und schützt gleichzeitig empfindliche Bereiche des Bildschirms.
Stufe 1: 10 % Helligkeitsreduktion
Reduziert die Helligkeit in Bereichen, in denen ein deutlicher Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen besteht, z. B. bei Letterbox (schwarze Balken oben und unten) oder Pillarbox (Seitenbalken). Dies ist auch häufig bei der Wiedergabe von Filmen oder bei der Verwendung mehrerer Fenster/Quellen der Fall.
Erkennt statische Taskleisten (z. B. die Windows-Taskleiste), die über einen längeren Zeitraum sichtbar bleiben. Reduziert die Helligkeit in diesen Bereichen, um Bildschatten zu vermeiden. Ideal für Benutzer, die häufig mit statischen UI-Elementen arbeiten oder spielen.
Diese Funktion sorgt ohne Eingreifen des Benutzers für ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Panel-Sicherheit.
