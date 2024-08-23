Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.
Je nach Modell können Sie Ihre Philips Sonicare Zahnbürste auf unterschiedliche Weise aufladen. Verwenden Sie nur das mit der Zahnbürste mitgelieferte Original-Ladegerät. Nicht alle Sonicare Ladegeräte sind mit anderen Zahnbürsten kompatibel. Das Ladegerät ist möglicherweise ein USB-A-Anschluss, für den ein Wandadapter erforderlich ist (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lesen Sie die folgenden Anweisungen zum Aufladen Ihrer Zahnbürste.
Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
Stellen Sie das Handstück der Zahnbürste in das Ladegerät.
Die Akkuanzeige beginnt zu blinken* und zeigt damit an, dass die Zahnbürste geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
Sie können Ihre Zahnbürste zwischen den Anwendungen in einem eingesteckten Ladegerät belassen, dies beeinträchtigt die Lebensdauer des Akkus nicht.
* Hinweis: Die DailyClean 1100 hat keine Akkuanzeige.
Stellen Sie das Handstück Ihrer Zahnbürste in das Ladeglas bzw. die Ladestation.
Schließen Sie die Ladebasis an eine Steckdose an.
Die Akkuanzeige beginnt weiß bzw. grün zu blinken und zeigt damit an, dass die Zahnbürste geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
Aufladen Ihrer Zahnbürste mit dem Reiseladeetui
Legen Sie das Handstück der Zahnbürste in das Reiseladeetui.
Stecken Sie ein Mini-USB-Kabel in das Reiseladeetui.
Schließen Sie das USB-Kabel an einen 5V IPX-4-USB-Wandadapter an.
Die Akkuanzeige beginnt weiß bzw. grün zu blinken und zeigt damit an, dass die Zahnbürste geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört die Anzeige auf zu blinken. Dies kann bis zu 24 Stunden dauern.
Aufladen Ihrer Zahnbürste mit dem kabellosen Ladepad
Schließen Sie das USB-Kabel an das Netzteil an und stecken Sie es in eine Steckdose.
Legen Sie die Zahnbürste auf die erhöhte Oberfläche des Ladepads.
Ein Signal des Ladepads ertönt und die Akkuanzeige beginnt weiß zu blinken. Sie zeigt damit an, dass die Zahnbürste geladen wird. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, hört er auf zu blinken und leuchtet dauerhaft weiß. Dies kann bis zu 12 Stunden dauern.