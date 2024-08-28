Kann ich mein Sonicare Ladegerät für andere Zahnbürsten verwenden?
Veröffentlicht am 28. August 2024
Wir empfehlen die Verwendung des Ladegeräts, das im Lieferumfang Ihrer Philips Sonicare Zahnbürste enthalten ist. Einige Ladegerätmodelle sind ebenfalls austauschbar. Unten finden Sie die verschiedenen Ladegerätetypen, die für Ihre Sonicare Zahnbürste geeignet sind.
Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.
Standardladegerät
Alle Sonicare Zahnbürsten, die eine Öffnung an der Basis ihres Handstücks haben, können mit unseren Ladegeräten verwendet werden, die über einen festen Stift an der Basis verfügen. Hinweis: Die DiamondClean und Prestige Series können dieses Ladegerät nicht verwenden Modell-IDs:
9900 Prestige Ladegerät
Das 9900 Prestige Ladegerät wird mit einer Ladebasis und einer Ladestation geliefert. Stellen Sie den Halter auf die Basis. Platzieren Sie das Handstück der Zahnbürste auf dem Ständer. Die Ladestation hat die Modellnummern CBB1001 oder CBB2001, je nach Farbe.
DiamondClean, DiamondClean Smart und DiamondClean 9000 Ladegeräte
Die DiamondClean und DiamondClean Smart Ladegeräte sehen ähnlich aus, funktionieren aber nur mit der mitgelieferten Zahnbürste. Überprüfen Sie anhand der Tabelle unten, ob der Code auf der Unterseite des Ladegeräts mit dem Code auf der Unterseite des Zahnbürsten-Handstücks kompatibel ist.