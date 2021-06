Verwende immer das Ladegerät, das mit dem Groomer geliefert wurde. Überprüfe außerdem, ob der Ladestecker mit seiner Form vollständig in das Gerät passt. Drücke den Ladestecker nicht mit Gewalt hinein, da dies das Gerät beschädigen kann. Wenn Du das Originalladegerät verloren hast, kannst Du ein Ersatzgerät in unserem Online-Shop erwerben oder Dich an uns wenden.