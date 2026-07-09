Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?

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Je nach Gerät finden Sie die Modell- und Seriennummer an unterschiedlichen Stellen auf Ihrem Haarpflegegerät. Modellnummern für Philips Hairstyler beginnen normalerweise mit einem HP oder BH, gefolgt von einer Nummer. Die Seriennummer hat 4 Stellen im Format JJWW (Jahr und Woche.)
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BHB968/00 , BHB968/10 , BHD720/13 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›