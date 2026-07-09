Philips Support Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?

Je nach Gerät finden Sie die Modell- und Seriennummer an unterschiedlichen Stellen auf Ihrem Haarpflegegerät. Modellnummern für Philips Hairstyler beginnen normalerweise mit einem HP oder BH, gefolgt von einer Nummer. Die Seriennummer hat 4 Stellen im Format JJWW (Jahr und Woche.)

Haartrockner Die Modellnummer für Haartrockner finden Sie auf der Rückseite des Griffs oder unter dem Gehäuse. Haarglätter Die Modellnummer für Haarglätter befindet sich innen im Gehäuse, unter der Glätterplatte. Multistyler Bei Philips Hairstylern befinden sich die Modellnummer auf der Rückseite des Griffs.