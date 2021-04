Es gibt zwei Arten von Bürstenköpfen: Aufsteckbare und aufschraub- bzw. aufdrehbare. Nachfolgend finden Sie mehr zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Bürstenkopfarten.

Die aufsteckbaren Bürstenköpfe sind mit den meisten Handstücken unserer aufladbaren Sonicare Zahnbürsten kompatibel. Sie passen auf alle Handstücke der Philips Sonicare Zahnbürsten mit Ausnahme der Modelle PowerUp Battery und Essence.

Die aufschraub- bzw. aufdrehbaren Bürstenköpfe sind unsere ursprünglichen Standard-Bürstenköpfe und mit den alten Zahnbürstenmodellen kompatibel.

Auf unserer

Seite mit dem Sonicare Bürstenkopf-Berater

können Sie auswählen, welcher Bürstenkopf für Ihre Zahnbürste am besten geeignet ist.



AUSNAHME: Die Philips One Zahnbürste ist nur mit Philips One Bürstenköpfen kompatibel.