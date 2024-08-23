Wie aktiviere oder deaktiviere ich den Drucksensor meiner Sonicare?
Veröffentlicht am 23. August 2024
Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger werden mit einer zweijährigen Garantie geliefert.
Ihre Sonicare Zahnbürste misst den Druck, den Sie beim Putzen ausüben, um Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne zu schützen. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, ändert das Handstück die Vibration. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.
Stellen Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät.
Halten Sie die Programm/-Intensitätstaste gedrückt und drücken Sie einmal die Ein-/Austaste, während sich das Handstück auf dem Ladegerät befindet. Das Handstück gibt zur Bestätigung zwei Signaltöne ab, wenn die Funktion aktiviert ist.
Deaktivieren Sie den Drucksensor, indem Sie die Modus-/Intensitätstaste gedrückt halten und zweimal die Ein-/Austaste drücken, während sich das Handstück im Ladegerät befindet. Das Handstück piept einmal zur Bestätigung, dass die Funktion deaktiviert ist.
DiamondClean Zahnbürsten
Die DiamondClean Smart Zahnbürsten unterscheiden sich geringfügig von der oben beschriebenen Methode.
Halten Sie die Modus- bzw. Intensitätstaste gedrückt (die untere Taste).
Halten Sie die Modus-/Intensitäts-Taste gedrückt, und drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste (die obere Taste).
Lassen Sie die Modus-/Intensitätstaste los. Wenn die Akkuanzeige an der Unterseite der Zahnbürste zweimal blinkt und zwei Signaltöne erklingen, wurde die Funktion aktiviert. Wenn Sie den Vorgang wiederholen, um den Vorgang zu deaktivieren, blinkt die Akkuanzeige einmal und es ertönt ein Signalton.