Wie lade ich meinen Philips Groomer, Bartschneider oder Haarschneider?
Veröffentlicht am 27. Juni 2025
Laden Sie Ihren Philips Groomer, Haarschneider oder Bartschneider vor der ersten Verwendung auf, und laden Sie ihn regelmäßig auf, damit er immer für den nächsten Einsatz bereit ist.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Ihr Produkt aufladen. Die genauen Ladezeiten für Ihr Gerät finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung, oder suchen Sie hier anhand Ihrer Modellnummer nach der Online-Bedienungsanleitung.
Wenn Sie ein Ersatzladegerät für Ihr Philips Produkt erwerben möchten, finden Sie es hier.
Tipps zum Verständnis der Bedienungsanleitungen
Einige Philips Pflegeprodukte werden mit einer bebilderten Bedienungsanleitung geliefert. Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, wie in einer solchen Bedienungsanleitung die Lade- und Nutzungszeiten für ein Produkt erläutert werden.
1a und 1b zeigen, dass das Produkt über eine Schnellladefunktion verfügt. Eine 5-minütige Ladung bietet genug Leistung für eine Rasur.
2a und 2b zeigen, dass der Akku nach 1 Stunde Ladezeit vollständig aufgeladen ist und für eine 90-minütige Rasur verwendet werden kann.
Diese Prinzipien können zum Verständnis der bebilderten Bedienungsanleitung für Ihr Produkt herangezogen werden.
USB-Ladekabel
Einige Philips Produkte verfügen über ein USB-Ladekabel. Dieses Kabel kann mit einem Adapter wie dem Philips HQ87 (Schutzklasse IPX4, spritzwassergeschützt und sicher in feuchten Umgebungen wie Badezimmern) an eine Steckdose angeschlossen werden. Zum Aufladen des Produkts kann auch ein Adapter einer anderen namhaften Marke verwendet werden, sofern dieser eine Leistung von mindestens 5 V und 1 A aufweist (beachten Sie stets die Sicherheitshinweise des Herstellers).
Hinweis: Die in der Bedienungsanleitung Ihres Produkts angegebenen Ladezeiten basieren auf der Verwendung dieser Lademethode. Wenn Sie das Produkt über eine andere Stromquelle (z. B. den USB-Anschluss eines Laptops) aufladen, kann die Ladezeit erheblich länger sein.
Ladegerät mit Stecker
Wenn Ihr Philips Produkt mit einem Ladegerät mit integriertem Netzstecker geliefert wird, stecken Sie einfach den kleinen Stecker am Ende des Ladekabels in Ihren Philips Groomer und schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.
Ladestation
Wenn im Lieferumfang Ihres Philips Produkts eine Ladestation enthalten ist oder Sie eine kompatible Ladestation für Ihr Gerät erworben haben, können Sie diese mit dem Ladegerät oder Kabel, das im Lieferumfang Ihres Philips Produkts enthalten ist, an die Stromquelle anschließen.
Wenn Ihr Philips Produkt beispielsweise mit einem USB-Ladekabel geliefert wurde, können Sie es an das Gerät selbst oder an die Ladestation anschließen. Weitere Informationen zum Laden über USB finden Sie in den obigen Informationen, die auch für das Laden mit einer Ladestation gelten.
Akkubetriebene Geräte
Einige Philips Pflegegeräte werden mit AA-Einwegbatterien betrieben. Wenn sich Ihr Bartschneider nicht einschalten lässt oder langsamer als zuvor läuft, müssen die Batterien ausgetauscht werden.
Verwenden Sie ausschließlich die in der Bedienungsanleitung angegebenen Einwegbatterien. Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder alte und neue Batterien. Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass die Batteriepole + und - in die richtige Richtung zeigen.