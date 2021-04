Fehlercode E6 (kann von oben betrachtet aussehen wie "93") bedeutet, dass vom Netzteil Ihres kabellosen Philips SpeedPro Max Staubsaugers kein Strom kommt. Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie, ob das Netzteil Ihres kabellosen Staubsaugers richtig in die Steckdose gesteckt und die Ladeplatte (Magnet) richtig angebracht ist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn das Gerät nicht funktioniert.

Fehlercode E7 (kann von oben betrachtet aussehen wie"L3") gibt an, dass das falsche Netzteil verwendet wird. Bitte verwenden Sie nur den richtigen Adapter, der ursprünglich mit Ihrem kabellosen Staubsauger geliefert wurde. Wenn das richtige Netzteil nicht funktioniert, kontaktieren Sie uns bitte.

Fehlercode SE (oder 35)

Der Fehlercode SE (kann von oben betrachtet aussehen wie "35") zeigt an, dass Ihr kabelloser Philips SpeedPro Max Staubsauger nicht aufgeladen oder benutzt werden kann, weil die Raumtemperatur zu niedrig oder zu hoch ist oder ein mechanisches Problem vorliegt.



Wenn die Temperatur im Raum zu hoch (über 40 Grad Celsius oder Grad Fahrenheit) oder zu niedrig ist (unter 5 Grad Celsius oder 41 Grad Fahrenheit) ist, trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, und bringen Sie Ihren kabellosen Philips SpeedPro Max Staubsauger in einen Raum mit einer Temperatur von ca. 20 Grad Celsius oder 60 Grad Fahrenheit.



Wurde das Problem mit diesen Schritten nicht behoben? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.