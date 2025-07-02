Wie verwende ich meinen OneBlade am Körper?

Die Philips OneBlade Intimate Klingen sorgen für eine gründliche Rasur und reduzieren gleichzeitig das Risiko von Schnittverletzungen.



Rasiertipps für Männer: Wenn Sie Ihren Hodensack rasieren, ist es wichtig, die Haut mit den Fingern der freien Hand zu spreizen und so straff wie möglich zu halten. Dadurch entsteht eine glatte Oberfläche, über die die Klinge gleiten kann, was zu besseren Rasierergebnissen und einem geringeren Risiko von Schnittverletzungen führt. Rasieren Sie den Hodensack Stück für Stück, und achten Sie darauf, die Haut straff und möglichst faltenfrei zu halten.



Rasiertipps für Frauen: Wenn Sie die Innenseite Ihrer äußeren Schamlippen rasieren, achten Sie darauf, die äußeren Schamlippen so zu straffen, dass die Klinge nicht mit den inneren Schamlippen in Kontakt kommen kann. Schützen Sie Ihre inneren Schamlippen mit der anderen Hand.



Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich mit dem Hautschutzaufsatz zu rasieren:



1. Befestigen Sie die Intimate Klinge am OneBlade Handstück.

2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

3. Straffen Sie mit zwei Fingern Ihrer freien Hand einen kleinen Hautbereich, damit sich die Haare aufrichten. Verwenden Sie die Klinge nur auf sorgfältig gestraffter Haut. Weitere Informationen finden Sie in den oben genannten Tipps.

4. Stellen Sie sicher, dass die Klinge vollständig auf der Haut aufliegt und nicht schräg gehalten wird.

5. Bewegen Sie das Gerät langsam und mit leichtem Druck. Achten Sie darauf, dass Ihre Haut während der gesamten Rasur gestrafft ist.



Schalten Sie das Gerät nach der Rasur aus und reinigen Sie es gründlich.



Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie in den FAQs unter Wie reinige ich meinen OneBlade?

