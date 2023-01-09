Wie reinige ich meinen Philips OneBlade?

Wenn Sie Ihren OneBlade regelmäßig nach jedem Gebrauch reinigen, funktioniert er ordnungsgemäß und bietet Ihnen die bestmögliche Rasur. Um das Gerät zu reinigen, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:
Um Beschädigungen am OneBlade zu vermeiden, schlagen Sie das Handstück nicht gegen das Waschbecken oder harte Oberflächen.
Entfernen Sie die Aufsätze vom Gerät und pusten Sie alle verbliebenen Haare von der Klinge. Schalten Sie den OneBlade ein und spülen Sie die Klinge und das Handstück mit lauwarmem Wasser ab.
Spülen Sie die Aufsätze separat unter lauwarmem Wasser ab.
Trocknen Sie die Klinge nicht mit einem Handtuch oder Tuch ab. Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände wie Pinzetten, um Haare aus dem Gerät zu entfernen.
Weitere Informationen zur Wartung Ihres Philips OneBlade finden Sie in der digitalen Bedienungsanleitung, oder wenden Sie sich an uns.
Hinweis: Das mit Ihrem Produkt gelieferte Zubehör kann von dem in der folgenden Abbildung gezeigten Zubehör abweichen. Die Anweisungen zur Reinigung gelten jedoch für alle OneBlade Modelle.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:QP1924/24 , QP6652/35 , QP2834/23 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›