Kann ich einen beliebigen USB-Adapter zum Aufladen meines Philips OneBlade verwenden?

Um Ihren OneBlade sicher und effizient aufzuladen, stellen Sie sicher, dass Ihr USB-Adapter die folgenden Spezifikationen erfüllt:

Eingangsspannung: 100–240 V

Ausgansspannung: 5 V

Ausgangsleistung: 1 A oder höher

Wenn Sie Ihren OneBlade in einer Umgebung mit viel Feuchtigkeit (z. B. im Badezimmer) aufladen möchten, verwenden Sie stets einen spritzwassergeschützten Adapter (IPX4*).

Sie finden diese Angaben auf dem Adapter selbst (siehe das folgende Beispiel) oder in der Dokumentation, die Sie beim Kauf Ihres Adapters erhalten haben.

*Tipp: Das X in IPX4 ist ein Platzhalter und in der Beschreibung eines Adapters kann eine andere Ziffer an dieser Position stehen (z. B. IP24 oder IP44). Solange die zweite Ziffer nach "IP" eine "4 ist, ist der Adapter als spritzwassergeschützt klassifiziert.