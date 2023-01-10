Philips Support Kann ich meinen Philips OneBlade verwenden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist?

Aus Sicherheitsgründen kann der OneBlade nur im kabellosen Akkubetrieb verwendet werden. Das liegt daran, dass der OneBlade sowohl für die Nass- als auch die Trockenrasur verwendet werden kann. Die Verwendung des OneBlade in der Nähe von Wasser bei angeschlossenem Kabel kann sehr gefährlich sein. Um Risiken zu vermeiden, funktioniert das Gerät nicht, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.



Bitte beachten Sie, dass der Philips HQ87-Adapter für OneBlade spritzwasserfest ist. Das bedeutet, dass das Gerät Spritzwasser ausgesetzt werden kann. Es darf jedoch nicht für längere Zeit direktem Kontakt mit Wasser ausgesetzt werden. Achten Sie daher beim Aufladen des OneBlade darauf, dass das Gerät und der Adapter nicht in Berührung mit Wasser oder nassen Oberflächen kommen.



Nur für den Akkubetrieb Aus Sicherheitsgründen kann der OneBlade nur im Akkubetrieb verwendet werden.



Das liegt daran, dass der Philips OneBlade sowohl für die Nass- als auch die Trockenrasur verwendet werden kann. Die Verwendung mit Wasser bei angeschlossenem Kabel kann sehr gefährlich werden. Um Risiken dieser Art zu vermeiden, funktioniert das Gerät nur im kabellosen Betrieb.



Bitte beachten Sie auch, dass der Adapter für den OneBlade nicht wasserdicht ist. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr OneBlade und der Adapter nicht in die Nähe von Wasser oder nassen Oberflächen gelangen. Wenn Ihr OneBlade über einen Gehäusedeckel für den Ladeanschluss verfügt, stellen Sie sicher, dass dieser fest verschlossen ist, bevor Sie das Handstück nass machen.