    Warum ist kein Adapter im Lieferumfang des Produkts enthalten?

    Veröffentlicht am 10. August 2023
    Wir bei Philips setzen uns dafür ein, Plastikmüll zu reduzieren. Gemäß unseren Bemühungen im Hinblick auf die Umwelt, enthalten einige Philips Produkte keinen USB-Adapter mehr. Denn die meisten Kunden besitzen bereits einen oder mehrere USB-Netzadapter. 

    Wir stellen weiterhin USB-Ladekabel bereit, die Sie mit einem USB-Adapter verwenden können. 
     
    Unten finden Sie weitere Informationen darüber, welchen Adapter Sie mit Ihrem Philips Produkt verwenden können. 

    Kann ich den USB-Adapter auf Philips.com erwerben?

    Die Verfügbarkeit von Philips USB-Adapter variiert je nach Land. Sie können unten auf Philips.com nach einem der Adapter suchen (HQ87 oder WAA1001/WA2001) oder suchen Sie nach "USB-Netzadapter" oder "Netzadapter". Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie bei Ihrer Suche nicht erfolgreich sind.

    Ich besitze bereits einen USB-Adapter

    Wenn Sie bereits einen USB-Adapter (idealerweise von einer zuverlässigen Marke) besitzen, stellen Sie sicher, dass der Adapter zertifiziert ist und die Sicherheitsstandards erfüllt sind. Überprüfen Sie die Sicherheitsstandards für ein sicheres Aufladen hier:

    • Eingangsspannung: 100–240 V
    • Ausgansspannung: 5 V
    • Ausgangsleistung: 1 A oder höher
    • Wenn Sie Ihr Produkt in einer feuchten Umgebung, wie z. B. im Badezimmer, verwenden oder aufladen möchten, verwenden Sie einen spritzwassergeschützten Adapter (IPX4).

     

    Ich besitze keinen USB-Adapter

    Wir empfehlen einen spritzwassergeschützten Adapter (IPX4). Sie können diesen Adapter im Philips Online-Shop oder bei jedem anderen Händler erwerben. Suchen Sie nach "IPX4" oder Symbolen auf dem Adapter.

    Ein Beispiel des HQ87 IPX4 Netzadapters finden Sie nachfolgend.
    Hinweis: Symbole und Bilder, die den Spritzwasserschutz oder IPX4 kennzeichnen, variieren je nach Land. Überprüfen Sie Ihr Benutzerhandbuch für empfohlene Netzadapter je nach Produkt.
     
    ProduktkategorieEmpfohlene Adapter
    Philips Pflege und Beauty: OneBlade, Rasierer, LadyShaver, Groomer und HaarschneiderPhilips HQ87 spritzwassergeschützter Adapter (IPX4). 
    Philips Sonicare: Elektrische Zahnbürsten und Wasser-FlosserPhilips WAA1001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Weiß)
    Philips WAA2001 spritzwassergeschützter Adapter gem. IPX4 (Schwarz)
    		 

    Weitere Informationen?

    Sie finden weitere Informationen zu unseren Zielen zur Nachhaltigkeit auf Philips.com
     

