Wo finde ich die Modell- oder Seriennummer meines Philips Groomer oder Haarschneiders?

Wie Sie die Modell- oder Seriennummer Ihres Philips Groomer, Haarschneiders oder OneBlade finden, erfahren Sie in der nachstehenden Anleitung.



Sie können die Modellnummer verwenden, um Ihr Philips Produkt zu registrieren oder nach produktspezifischen Informationen zu suchen. Anhand der Seriennummer wird identifiziert, wann Philips Ihr Produkt hergestellt hat.



Hinweis: Häufig gibt es verschiedene Versionen desselben Modells, wobei jedes Modell mit zusätzlichen Funktionen oder Zubehör ausgestattet ist. Sie können Ihre Version anhand der beiden Ziffern identifizieren, die nach einem Schrägstrich am Ende der Modellnummer stehen. Die zusätzlichen Ziffern sind nicht auf dem Produkt selbst aufgedruckt, sondern befinden sich auf der Verpackung oder auf dem Zahlungsbeleg.



Rückseite des Geräts Für die meisten Geräte zur Männerpflege wie OneBlade, Bartschneider und Haarschneider finden Sie die Modell- und Seriennummer auf der Rückseite des Handstücks. Die Modellnummer beginnt in der Regel mit zwei Buchstaben gefolgt von vier Ziffern, z. B. QP2540.



Die Seriennummer hat das Format JJWW (Jahr und Woche).



Oben auf dem Gerät Bei einigen Haarschneidern und Bartschneidern befindet sich die Modellnummer auf der Oberseite des Geräts, direkt unter den Schneidezähnen.



Die Seriennummer befindet sich in der Regel unter der Schneideinheit. Entfernen Sie vorsichtig den oberen Teil Ihres Groomer oder Haarschneiders. Die Seriennummer sollte dort im Format JJWW (Jahr und Woche) sichtbar sein.