Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Wie registriere ich meine Sonicare Zahnbürste?

    Veröffentlicht am 04 June 2026
    Wenn Sie eine Sonicare Zahnbürste registrieren, können Sie prüfen, ob es Sonderangebote für Sie gibt. Sie können Ihre Zahnbürste über Philips.com oder über die Sonicare App registrieren. Sie können Ihre Zahnbürste nur über die App registrieren, wenn Sie eine App-fähige Zahnbürste besitzen.

    Registrieren des Produkts über Philips.com

    Melden Sie sich bei Ihrem My Philips Konto an oder erstellen Sie einneues Konto. Wenn Sie sich angemeldet haben, klicken Sie auf ''Produkt registrieren'' und befolgen Sie die Anweisungen.

    Registrieren des Produkts mit der Sonicare App

     
    1. Melden Sie sich bei Ihrem My Philips Konto in der App an.
    2. Verbinden Sie Ihre Zahnbürste über Bluetooth mit der App.
    3. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, klicken Sie auf die drei Punkte in der unteren rechten Ecke.
    4. Wählen Sie im Menü ''Meine Produkte'' aus.
    5. Klicken Sie auf ''Mein Produkt registrieren'' und befolgen Sie die Anweisungen.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7106/01 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX3792/12 , HX3792/11 , HX7400/06 , HX9992/45 , HX7101/04 , HX9992/31 , HX7108/04 , HX7119/02 , HX7423/08 , HX7423/09 , HX9992/42 , HX9992/43 , HX9992/44 , HX7401/07 , HX7403/05 , HX7420/08 , HX7421/08 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX9913/17 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX7103/01 , HX7101/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/01 , HX7401/01 , HX7400/02 , HX7400/01 , HX7119/01 , HX7113/01 , HX7111/01 , HX7110/02 , HX7110/01 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7108/02 , HX7108/01 , HX9918/89 , HX7428/01 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/88 , HX9992/12 , HX9992/02 , HX9992/11 , HX9911/27 , HX9911/94 , HX9911/09 , HX9911/29 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX3411/11 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX6481/50 , HX6221/21 , HX6221/22 , HX9912/18 , HX6856/29 , HX6352/42 , HX9611/21 , HX9611/22 , HX9601/03 , HX9691/06 , HX9691/02 , HX9661/02 , HX9641/01 , HX9631/16 , HX9901/03 , HX9339/89 , HX9901/63 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9681/01 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX9392/40 , HX3412/34 , HX6870/53 , HX6870/34 , HX6857/52 , HX6857/34 , HX6857/24 , HX6839/52 , HX6839/24 , HX6823/29 , HX6807/51 , HX6876/38 , HX6877/24 , HX6871/39 , HX6877/52 , HX6807/28 , HX6807/24 , HX3412/07 , HX6877/38 , HX6850/57 , HX6800/28 , HX6805/28 , HX6821/47 , HX6836/24 , HX6800/03 , HX6807/63 , HX6802/28 , HX9369/89 , HX9170/10 , HX9379/89 , HX9352/01 , HX6888/88 , HX6800/35 , HX6800/63 , HX6803/04 , HX6806/04 , HX9312/01 , HX6803/03 , HX6851/53 , HX6851/34 , HX6806/03 , HX6807/35 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6857/28 , HX6859/29 , HX6850/47 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX9984/17 , HX9984/07 , HX6932/22 , HX9984/47 , HX9984/27 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX9926/13 , HX9382/04 , HX9924/03 , HX9924/23 , HX9926/03 , HX9903/03 , HX6922/39 , HX3212/43 , HX9326/86 , HX6232/41 , HX9327/87 , HX9337/88 , HX3212/56 , HX9396/89 , HX9395/88R1 , HX9395/88 , HX9359/89 , HX9358/88 , HX9357/87 , HX9355/86 , HX6911/29 , HX6911/55 , HX9382/36R1 , HX9382/36 , HX3212/61 , HX9114/37 , HX9342/02 , HX9342/09 , HX9382/09 , HX9954/53 , HX9924/43 , HX9944/03 , HX9903/13 , HX9924/13 , HX9312/04 , HX6324/10 , HX6232/20 , HX6201/40 , HX3212/16 , HX6322/04 , HX8918/10 , HX6362/02 , HX6392/02 , HX6511/22 , HX9141/50 , HX3212/25 , HX9188/10 , HX6730/33 , HX6992/03 , HX6932/34 , HX6732/02 , HX6341/07 , HX6912/51 , HX9372/04 , HX8982/02 , HX9336/25 , HX6721/35 , HX8923/34 , HX6921/06 , HX8911/02 , HX3212/01 , HX9352/30 , HX6711/24 , HX6972/03 , HX6973/35 , HX6221/40 , HX9182/34 , HX8911/01 , HX9111/20 , HX9182/32 , HX6972/35 , HX9172/15 , HX6732/37 , HX9142/31 , HX6682/08 , HX6321/03 , HX6711/22 , HX6231/40 , HX6922/03 , HX6512/45 , HX6732/42 , HX9332/34 , HX9334/34 , HX6382/07 , HX6221/14 , HX6201/13 , HX6231/01 , HX6282/21 , HX6762/43 , HX6973/53 , HX6722/22 , HX9172/44 , HX9362/67 , HX6903/54 , HX6512/02 , HX9112/44 , HX6732/43 , HX6712/43 , HX6510/22 , HX6381/07 , HX6934/34 , HX6311/07 , HX6511/33 , HX6341/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9110/02 , HX9112/02 , HX9182/04 , HX9182/10 , HX5350/02 , HX6511/50 , HX6942/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/02 , HX6711/02 , HX6511/02 , HX6311/02 , HX6921/02 , HX6732/33 , HX6995/10 , HX6381/02 , HX6733/33 , HX6972/34 , HX6732/90 , HX6782/02 , HX6985/10 , HX5251/02 , HX6730/02 , HX5581/02 , HX6942/04 , HX6982/10 , HX6982/03 , HX6902/02 , HX6932/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.