Wie verwende ich die Sonicare 9900 Prestige?

Im Folgenden finden Sie eine schrittweise Anleitung zur Verwendung Ihrer Sonicare 9900 Prestige.



Schritt 1 Drücken Sie den Bürstenkopf fest auf das Handstück.



Hinweis: Es ist normal, dass zwischen dem Bürstenkopf und dem Handstück ein kleiner Spalt zu sehen ist, da der Bürstenkopf dadurch ordnungsgemäß vibrieren kann.

Schritt 2 Befeuchten Sie die Borsten und tragen Sie Zahnpasta auf.

Schritt 3 Platzieren Sie die Borsten der Zahnbürste in einem leichten Winkel von etwa 45 Grad an den Zähnen. Üben Sie leichten Druck aus, damit die Borsten auf dem Zahnfleischrand oder etwas unterhalb des Zahnfleischrandes liegen.



Hinweis: Die Mitte des Bürstenkopfes stets mit den Zähnen in Kontakt halten.

Schritt 4 Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um die Zahnbürste einzuschalten.

Schritt 5 Wenden Sie leichten Druck an, um die Wirksamkeit zu maximieren – die Zahnbürste übernimmt die harte Arbeit für Sie.



Führen Sie den Bürstenkopf langsam in kleinen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen so über die Zähne, dass die längeren Borsten in die Zahnzwischenräume gelangen. Verfahren Sie auf diese Weise bis zum Ende des Putzvorgangs.



Hinweis: Die Borsten sollten leicht vibrieren. Schrubben Sie nicht. Eine Vibrationsänderung am Handstück und ein violettes Blinken des Leuchtrings warnen Sie, wenn Sie zu viel Druck ausüben.

Schritt 6 Neigen Sie das Handstück der Bürste in eine halbaufrechte Position und führen Sie mehrere vertikale, überlappende Bürstenkopfbewegungen an jedem Zahn durch, um die Innenflächen der vorderen Zähne zu reinigen.



Schritt 7 Der BrushPacer teilt die Putzzeit in sechs gleiche Segmente auf und gibt an, wann Sie zum nächsten Bereich wechseln sollten. Segmente werden mit einer kurzen Vibrationspause angezeigt. Die Zahnbürste schaltet sich am Ende des Putzvorgangs automatisch aus.