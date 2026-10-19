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Wie programmiere ich meine SENSEO® Select/Maestro?

Um die Kaffeemenge für Ihre SENSEO® Select/Maestro anzupassen, finden Sie unten unser Tutorial-Video und die Schritte zur Einrichtung.    

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: CSA240/20, CSA240/60, CSA250/10.

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