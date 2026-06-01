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    Philips Support

    Wie sicher sind die Daten, die auf meinem Philips Avent Kabelgebundenen Babyphone gespeichert und übertragen werden?

    Veröffentlicht am 01 June 2026
    Das Philips Avent Kabelgebundene Babyphone überträgt und speichert alle Daten sicher und verwendet die aktuellste Verschlüsselungstechnologie nach Industriestandard. Wir überwachen und aktualisieren unsere Sicherheitslösung kontinuierlich, während sich die Technologie weiterentwickelt. Die übertragenen Audio-/Videodaten werden nicht auf unseren Servern gespeichert. Alle gespeicherten Videos und Bilder werden auf den Mobilgeräten des Benutzers gespeichert.
     

    Ist das Philips Avent Kabelgebundene Babyphone vor Hackerangriffen geschützt?

    Philips unternimmt alles, um Hacking zu verhindern und stellt Updates zu Verfügung. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die neueste App-Software und die neueste Babyphone-Firmware verwenden. Wenn Sie Ihr Smart-Gerät verlieren, setzen Sie das Babyphone zurück, um alle Verbindungen zu diesem Gerät zu entfernen. Sie können sich auch von einem anderen Smart-Gerät aus bei der App anmelden und Ihr Konto löschen. Wenn Sie der einzige Administrator sind, wird auch die Verbindung aller Gastbenutzer vom Babyphone getrennt.
     

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

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