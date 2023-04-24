Was ist der OneBlade Club?

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Der OneBlade Club von Philips ist ein Abonnementservice für OneBlade Handstücke und Ersatzklingen.
Wenn Sie dem OneBlade Club beitreten, können Sie ein Philips OneBlade erwerben, indem Sie einfach eine geringe Monatsgebühr zahlen. Darüber hinaus können Sie eine Ersatzklinge so oft wie nötig direkt an Ihre Adresse liefern lassen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP2734/20 , QP4631/65 , QP4530/30 .