Philips Support Wie setze ich die Natural Response-Flasche und den Sauger zusammen?

Setzen Sie Ihre Natural Response-Flasche zusammen; ziehen Sie dabei den Sauger vollständig durch den Schraubring, wie in der Abbildung unten dargestellt. Wenn Sie den Sauger nicht richtig zusammensetzen, kann es beim Füttern zu Undichtigkeiten und Auslaufen kommen.



Einsetzen des AirFree Ventils Füllen Sie Ihre Philips Avent Anti-colic-Flasche mit Milch. Stellen Sie bei der Verwendung von zubereitetem Muttermilchersatz sicher, dass sich dieser vollständig auflöst, um ein Blockieren des AirFree Ventils zu vermeiden. Setzen Sie den AirFree Ventileinsatz in die Flasche ein. Ziehen Sie den Sauger durch den Schraubring (und bewegen Sie den Sauger ein wenig für ein einfaches Zusammensetzen). Setzen Sie den Schraubring und den Sauger mit dem AirFree Ventil oben auf die Flasche auf.

Expertentipp: Das Symbol oben auf Ihrem AirFree Ventil zeigt Ihnen, wie das AirFree Ventil angebracht werden muss, wenn Sie Ihr Baby füttern (siehe untere Abbildung).

: Das Symbol oben auf Ihrem AirFree Ventil zeigt Ihnen, wie das AirFree Ventil angebracht werden muss, wenn Sie Ihr Baby füttern (siehe untere Abbildung).