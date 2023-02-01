Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?

Um das Modell Ihres Philips Dampfbügeleisens zu finden und die nachstehende richtige Entkalkungsroutine zu befolgen (nicht für Dampfbügelstationen), können Sie das Benutzerhandbuch oder die Modellnummer (z. B. DST8050/26, GC4909/60) unter der Bügelsohle einsehen, wie das folgende Bild zeigt.
Mit der Zeit kann Ihr Gerät verkalken. Je härter das Wasser in Ihrer Region ist, desto schneller können Kalk und Verunreinigungen entstehen. Wenn Sie Ihr Philips Dampfbügeleisen alle 1 bis 2 Monate entkalken, können Sie braune Flecken, braunes Wasser und Auslaufen verhindern. Die regelmäßige Reinigung hält die Dampfleistung auf höchstem Niveau und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts.
Die folgenden Informationen gelten für alle Philips Dampfbügeleisen.
Füllen Sie den Wasserbehälter und schalten Sie das Gerät ein. (Wenn Ihr Bügeleisen über anpassbare Einstellungen verfügt, wählen Sie MAX TEMP und NO STEAM.)
Wenn die Leuchte erlischt, ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie das Bügeleisen so über ein Spülbecken, dass die Bügelsohle horizontal ist.
Aktivieren Sie CALC CLEAN über die Taste oder den Wahlschalter. (Variiert je nach Modell. Drücken und halten Sie diese Taste, falls erforderlich.)
Schütteln Sie das Bügeleisen vorsichtig hin und her, bis es leer ist. Wasser, Dampf und Kalk treten aus den Dampfaustrittsdüsen aus.
Erwärmen Sie das Bügeleisen und führen Sie es über ein Tuch, um die Bügelsohle zu reinigen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Wiederholen Sie diesen gesamten Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf auch mehrmals.
Die folgenden Informationen gelten nur für: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen abgekühlt ist.
Legen Sie das Bügeleisen auf die Seite, und schieben Sie die Quick Calc Release-Verriegelung auf der Rückseite des Bügeleisens nach oben.
Entfernen Sie den Kalkauffangbehälter. Leeren, spülen und trocknen Sie ihn.
Wischen Sie Kalkablagerungen oder Rückstände um die Öffnung des Bügeleisens ab. Setzen Sie den Behälter wieder ein und verriegeln Sie ihn.
Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf.
Die folgenden Informationen gelten nur für: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Avanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | 8000 Series (DST80xx) | 7500 Series (DST75xx) | 7000 Series (DST70xx).
Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen abgekühlt ist.
Halten Sie das Gerät senkrecht über ein Spülbecken. Klappen Sie den Hebel des Quick Calc Release-Auffangbehälters nach oben und ziehen Sie ihn heraus.
Spülen Sie den Quick Calc Release-Einsatz mit Wasser.
Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, sodass die Kalkpartikel herausfallen.
Setzen Sie den Quick Calc Release-Einsatz wieder in das Gerät ein, und drücken Sie den Hebel nach unten, bis er hörbar einrastet, um den Einsatz zu fixieren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf.
Die folgenden Informationen gelten nur für: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Füllen Sie den Wasserbehälter und schalten Sie das Gerät ein. (Wenn Ihr Bügeleisen über anpassbare Einstellungen verfügt, wählen Sie MAX TEMP und NO STEAM.)
Wenn die Leuchte erlischt, ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie das Bügeleisen so über ein Spülbecken, dass die Bügelsohle horizontal ist.
Aktivieren Sie CALC CLEAN über die Taste oder den Wahlschalter. (Variiert je nach Modell. Drücken und halten Sie diese Taste, falls erforderlich.)
Schütteln Sie das Bügeleisen vorsichtig hin und her, bis es leer ist. Wasser, Dampf und Kalk treten aus den Dampfaustrittsdüsen aus.
Erwärmen Sie das Bügeleisen und führen Sie es über ein Tuch, um die Bügelsohle zu reinigen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf.
Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf.
Haben die oben genannten Lösungen das Problem behoben? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:DST2010/91 , DST2020/81 , DST8020/21 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›