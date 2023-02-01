Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?

Die folgenden Informationen gelten nur für: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).

Füllen Sie den Wasserbehälter und schalten Sie das Gerät ein. (Wenn Ihr Bügeleisen über anpassbare Einstellungen verfügt, wählen Sie MAX TEMP und NO STEAM.) Wenn die Leuchte erlischt, ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie das Bügeleisen so über ein Spülbecken, dass die Bügelsohle horizontal ist. Aktivieren Sie CALC CLEAN über die Taste oder den Wahlschalter. (Variiert je nach Modell. Drücken und halten Sie diese Taste, falls erforderlich.) Schütteln Sie das Bügeleisen vorsichtig hin und her, bis es leer ist. Wasser, Dampf und Kalk treten aus den Dampfaustrittsdüsen aus. Erwärmen Sie das Bügeleisen und führen Sie es über ein Tuch, um die Bügelsohle zu reinigen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Wiederholen Sie diesen Vorgang einmal im Monat oder bei Bedarf.

Haben die oben genannten Lösungen das Problem behoben? Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.