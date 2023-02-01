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Philips Support

Wie entkalke ich mein Philips Dampfbügeleisen?

Um das Modell Ihres Philips Dampfbügeleisens zu finden und die nachstehende richtige Entkalkungsroutine zu befolgen (nicht für Dampfbügelstationen), können Sie das Benutzerhandbuch oder die Modellnummer (z. B. DST8050/26, GC4909/60) unter der Bügelsohle einsehen, wie das folgende Bild zeigt.

Modellnummer

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: DST2010/91 , DST2020/81 , DST8020/21 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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