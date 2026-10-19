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So verwenden Sie den Philips HomeRun Saugroboter

Um mit dem Philips HomeRun Saug-Wischroboter loszulegen, befolgen Sie die Schritte und Videos in unserem Artikel unten.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU5000/10, XU5100/10, XU5100/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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