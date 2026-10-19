So verwenden Sie den Philips HomeRun Saugroboter

Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 5000 Series.

1. Sie können den Roboter mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Philips HomeRun App bedienen. Scanne den QR-Code auf der Titelseite der Kurzanleitung oder suche im App Store nach der "Philips HomeRun App".

2. Einrichten einer WLAN-Verbindung. Stelle sicher, dass der Roboter und dein Mobilgerät über einen guten WLAN-Empfang verfügen und dass dein Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist, mit dem der Roboter verbunden werden soll.

Wähle in der App die Schaltfläche "Roboter hinzufügen" aus und befolge die Anweisungen.

Koppele den Roboter mit dem WLAN in der App. Stelle sicher, dass du dein WLAN-Passwort zur Hand hast.

Halte die Start-/Stopp-Taste und die Zurück-Taste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt. Das Licht am Roboter blinkt weiß, um anzuzeigen, dass er sich im WLAN-Einrichtungsmodus befindet.

Klicke auf die Schaltfläche "Hinzufügen", sobald sie in der App angezeigt wird , um eine Verbindung zum Netzwerk des "Philips Roboter" herzustellen.

Hinweis:

Wenn die Schaltfläche "Hinzufügen" in der App nicht angezeigt wird, verlasse die App und rufe auf deinem Mobilgerät unter "Einstellungen" das WLAN auf. Dort kannst du das Netzwerk "Philips Roboter" auswählen und eine Verbindung herstellen. Nachdem du eine Verbindung mit "Philips Roboter" hergestellt hast, kehre manuell zur HomeRun Robot App zurück, um mit der WLAN-Verbindung fortzufahren.

Der Roboter kann sich sowohl mit 2,4 GHz- als auch mit 5 GHz-Frequenzbändern verbinden.

Wenn die WLAN-Kopplung fehlschlägt:

Hinweis: Wenn das Licht am Roboter gelb blinkt, funktioniert die WLAN-Kopplung nicht. (siehe Abbildung unten)

Schließe die HomeRun App.

Prüfe die WLAN-Verbindung deines Mobilgeräts.

Prüfe, ob du das richtige Modell ausgewählt hast.

Prüfen Sie, ob Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.

Prüfe, ob sich der Roboter nach wie vor im WLAN-Einrichtungsmodus befindet.

Überprüfe, ob die Kindersicherung aktiviert ist. Sollte diese Funktion aktiviert sein, deaktiviere diese und versuche, die Kopplung erneut durchzuführen.

Aktivieren und Deaktivieren der Kindersicherung am Roboter: