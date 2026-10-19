So verwenden Sie den Philips HomeRun Saugroboter

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Um mit dem Philips HomeRun Saug-Wischroboter loszulegen, befolgen Sie die Schritte und Videos in unserem Artikel unten.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 7000er Serie.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 7000er Serie.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 3000er Serie.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 3000er Serie.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 5000 Series.
1. Auspacken der Komponenten
2. Entfernen der Schutzabdeckungen
3. Installieren der Station:
4. Montiere die Unterlage. Entferne die Aufkleber an der Unterlage.
5. Vorbereiten des Roboters für den Einsatz. Ihr Philips Roboter wird schon fast vollständig montiert geliefert. Es sind jedoch ein paar letzte Schritte erforderlich, um ihn für den Einsatz vorzubereiten:
6. Lade den Roboter auf, und warte, bis er vollständig aufgeladen ist.
Hinweis:
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 5000 Series.
1. Sie können den Roboter mit der intuitiven und benutzerfreundlichen Philips HomeRun App bedienen. Scanne den QR-Code auf der Titelseite der Kurzanleitung oder suche im App Store nach der "Philips HomeRun App".
2. Einrichten einer WLAN-Verbindung. Stelle sicher, dass der Roboter und dein Mobilgerät über einen guten WLAN-Empfang verfügen und dass dein Mobilgerät mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden ist, mit dem der Roboter verbunden werden soll.
Hinweis:
Wenn die WLAN-Kopplung fehlschlägt:
Hinweis: Wenn das Licht am Roboter gelb blinkt, funktioniert die WLAN-Kopplung nicht. (siehe Abbildung unten)
Aktivieren und Deaktivieren der Kindersicherung am Roboter:
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 6000er Serie.
Die folgenden Informationen gelten für Modelle der 6000er Serie.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: XU5000/10, XU5100/10, XU5100/20. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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