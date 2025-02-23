Wie reinige und warte ich die Philips Barista Brew Espressomaschine?

Gerätoberfläche:

Die Oberfläche des Geräts kann wöchentlich mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, um Kaffeeflecken und Rückstände von gemahlenem Kaffee zu entfernen.



Abtropfschale:

Leeren Sie die Abtropfschale täglich oder sobald die rote Anzeige zur Leerung der Abtropfschale aufleuchtet. Für die wöchentliche Reinigung der Abtropfschale nehmen Sie diese heraus und spülen Sie sie mit fließendem Wasser und etwas Spülmittel ab. Sie können die Abtropfschale auch in der Spülmaschine reinigen.



Wasserbehälter:

Spülen Sie den Wasserbehälter wöchentlich unter fließendem Wasser ab.



Detaillierte Schritte zur Reinigung und Wartung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Philips Barista Brew Espressomaschine.

