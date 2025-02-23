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Wie reinige und warte ich die Philips Barista Brew Espressomaschine?

Um eine optimale Kaffeequalität zu gewährleisten, beachten Sie unsere Hinweise zur Reinigung und Wartung der Philips Barista Brew Espressomaschine und sehen Sie sich das folgende Video an.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: PSA3218/01.

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