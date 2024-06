Ein perfektes Paar: So finden Sie den richtigen Schnuller für Ihr Baby

Grundvoraussetzungen eines Schnullers Betrachten wir zunächst einige Grundvoraussetzungen für Schnuller. Auch wenn Komfort eine sehr persönliche Angelegenheit ist, sind einige Eigenschaften unserer Meinung nicht verhandelbar. Daher sind alle unsere Schnuller frei von BPA, sie sind kiefergerecht und sie unterstützen die natürliche Gaumenentwicklung Ihres Babys, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen. Persönlicher Komfort Jetzt wird es persönlich. Um den richtigen Schnuller für Ihr Baby zu finden, müssen Sie einige Aspekte berücksichtigen: Alter Ihres Babys

Hautempfindlichkeit Ihres Babys

Vorlieben Ihres Babys So finden Sie den richtigen Komfort Nachdem Sie nun wissen, was Sie beachten sollten, werfen wir einen Blick auf unsere vier Schnullerarten. Beruhigungssauger Der Beruhigungssauger ist unser einteiliger Schnuller aus besonders reinem Silikon. Im Gegensatz zu einem normalen Schnuller kann Ihr Kind durch eine Öffnung an der Vorderseite gleichzeitig die tröstende Wirkung Ihres Fingers spüren. Grössen: 0 bis 3+ Monate Optimal für: Eltern, die sich einen Schnuller aus einem besonders reinen Material wünschen, das ihrem Neugeboren zusätzlichen Komfort bietet Klassischer Schnuller Der klassische Schnuller eignet sich für den täglichen Gebrauch. Da Ihr Baby sowohl tagsüber als auch nachts Trost brauchen kann, bieten wir auch Modelle an, die im Dunkeln leuchten. Grössen: 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate Optimal für: Eltern, die sich einen hochwertigen Allround-Schnuller für Tag und Nacht wünschen ultra air Schnuller Manche Babys verfügen über empfindlichere Haut. Der Philips Avent ultra air Schnuller lässt die Haut Ihres Babys atmen. Das leichte Saugerschild verfügt über 4 extragroße Luftlöcher für maximale Luftströme, um Hautreizungen zu vermeiden.

Grössen: 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate Optimal für: Eltern, die sich einen hautschonenden Schnuller wünschen Ultraweicher Schnuller Ihr Baby liebt sanfte Berührungen? Unser ultraweicher Schnuller verfügt über einen flexiblen, weichen Saugerschild und ermöglicht eine bessere Luftzirkulation, die Abdrücke und Hautreizungen vermeidet. Grössen: 0 bis 6 Monate, 6 bis 18 Monate Optimal für: Eltern, die sich einen besonders schonenden Schnuller für empfindliche Haut wünschen Letzte Schritte Sobald Sie sich basierend auf den Anforderungen Ihres Babys für einen Schnuller entschieden haben, müssen Sie nur noch die richtige Grösse und ein Design auswählen. Die Grössen unserer Schnuller sind nach Alter eingeteilt. Welches Design Sie wählen, bleibt natürlich ganz Ihnen überlassen! Sie möchten mehr über unsere Schnuller erfahren? Entdecken Sie hier das gesamte Produktangebot.